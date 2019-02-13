Хацкевич сообщил, кто из игроков Динамо пропустит матч с Олимпиакосом

Главный тренер "бело-синих" рассказал о состоянии команды в преддверии первого официального матча в 2019-м году.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал предстоящий поединок 1/16 Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Наставник киевлян подвел итоги тренировочного сбора, а также сообщил, кто из игроков точно пропустит поединок в Греции.

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“Многое в завтрашнем матче определит психология. Мы тренировались на сборах, выполнили всю запланированную программу, но только завтрашняя игра покажет, в каком состоянии находится команда.

Буэно точно пропустит матч. Он не готовится к игре, у него проблемы с приводящей мышцей. Кадар сегодня проведет тренировку с нами, после которой мы примем окончательное решение по его участию в завтрашнем матче.

Наша глобальная цель - победить в турнире. Если не ставить таких целей, то зачем вообще участвовать?“, - сказал Хацкевич на пресс-конференции.

Ранее своими мыслями в отношении матча с Олимпиакосом поделился капитан Динамо Виктор Цыганков.

Напомним, матч 1/16 Лиги Европы Олимпиакос - Динамо состоится в четверг, 14-го февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.