Цыганков: У нас есть план на игру с Олимпиакосом

Капитан "бело-синих" уверен в победе киевлян.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса пообщался с журналистами.

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“Мы знаем, как себя могут вести греки. У нас есть свой план на завтрашний матч и главное - показать свою игру. В Греции холоднее, чем в Испании, но теплее, чем в Киеве. Погода не станет для нас проблемой.

Да, отсутствие официальных матчей перед такой важной игрой - это проблема, но у нас был месяц сборов, и мы хорошо подготовились. Завтра мы будем биться за положительный результат“, - сказал Цыганков на пресс-конференции.

Напомним, матч Олимпиакос - Динамо состоится в четверг, 14-го февраля. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что букмекеры считают Динамо аутсайдером в этом противостоянии.