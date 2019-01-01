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Главный тренер Айнтрахта: Шахтер является фаворитом

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Ади Хюттер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Шахтером в Лиге Европы.
Ади Хюттер
Ади Хюттер
Getty Images

Главный тренер франкфуртского Айнтрахта Ади Хюттер рассказал о том, как готовит своих подопечных к матчам против донецкого Шахтера.

“Мы проанализировали записи игр Шахтера. Их основа осталась прежней - Тайсон, Марлос, Степаненко. Поэтому мы готовимся в обычном режиме.

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У нас есть всего два матча. Каждый гол может стать решающим. Мы играем против команды топ-уровня, которую я бы поставил выше Лацио и Марселя. Нам нужно не только забить, но и не пропустить, чтобы пройти в следующий этап.

Шахтер напоминает такие топовые команды Бундеслиги, как Боруссия Дортмунд и Бавария. Если бы донецкий клуб играл в Германии, то претендовал бы на призовые места.

Я считаю, что шансы на проход в следующий этап равны. Шахтер - топ-команда и в теории является фаворитом. Но судьбу противостояния может решить любая мелочь“, - сказал Хюттер в интервью журналистам.

Напомним, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом состоится 14 февраля. На нашем сайте будет проходить текстовая онлайн-трансляция матча.

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Теги: Ади Хюттер, Шахтер, Айнтрахт Франкфурт, Лига Европы, футбол
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