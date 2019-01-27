Олимпиакос - Динамо: онлайн трансляция матча Лиги Европы

Следите за событиями матча Олимпиакос - Динамо в нашей онлайн трансляции.

Киевское Динамо проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы в четверг, 14-го февраля. Соперником киевлян будет греческий Олимпиакос, который на своем поле примет украинскую команду.

“Бело-синие“ с трудом, но все же заняли первое место в группе Лиги Европы, сумев обойти Ренн, Астану и Яблонец. Олимпиакос в последнем туре группового этапа ЛЕ вырвал второе место у Милана, проиграв лишь Бетису.

По мнению букмекеров, Динамо является аутсайдером этого поединка. Так, на победу Олимпиакоса можно поставить с коэффициентом 1.95, в то время как шансы киевлян на успех оцениваются лишь в 4.30. На ничью в этом противостоянии можно поставить с коэффициентом 3.45.

Последние игры Олимпиакоса:

10.02.19 Чемпионат Греции ПАОК – Олимпиакос – 3:1

06.02.19 Кубок Греции Ламия – Олимпиакос – 3:3

02.02.19 Чемпионат Греции Олимпиакос – Паниониос – 4:0

30.01.19 Чемпионат Греции Олимпиакос – Лариса – 4:0

27.01.19 Чемпионат Греции Астерас – Олимпиакос – 0:2

Последние игры Динамо:

09.02.19 Товарищеский матч Волеренга – Динамо Киев – 1:2

08.02.19 Товарищеский матч Мальме – Динамо Киев – 0:0

06.02.19 Товарищеский матч Динамо Киев – Нью-Инглэнд – 1:3

05.02.19 Товарищеский матч Эстерсунд – Динамо Киев – 0:0

02.02.19 Товарищеский матч Динамо Киев – ЦСКА София – 3:0

Наш сайт будет вести текстовую онлайн трансляцию матча Олимпиакос - Динамо, которая будет доступна в этой статье. Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.