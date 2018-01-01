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Динамо огласило заявку на матчи стадии плей-офф Лиги Европы

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В списке нашлось место новичку киевлян Франу Солю, а также травмированным игрокам.
Динамо Киев
Динамо Киев
Getty Images

Киевское Динамо огласило список игроков, внесенных в  заявку на матчи 1/16 финала Лиги Европы против греческого Олимпиакоса.

Вратари: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько.

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Защитники: Виталий Миколенко, Сидклей, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Че Че, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витор Буэно, Никита Кравченко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков, Миккель Дуэлунд.

Нападающие: Фран Соль, Артем Беседин, Назарий Русин, Владислав Супряга.

Отметим, что в заявке киевлян нашлось место Артему Беседину, Йосипу Пиваричу и Миккелю Дуэлунду, которые на данный момент находятся в лазарете и не могут помочь команде.

Ранее стало известно, что киевское Динамо и донецкий Шахтер вошли в топ-100 богатейших клубов мира.

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Теги: Динамо, Олимпиакос, Лига Европы, плей-офф, заявка, футбол
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