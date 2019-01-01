Олимпиакос потерял основного полузащитника перед матчем с Динамо
Омар Элабделлауи получил травму бедра.
Полузащитник Олимпиакоса Омар Элабделлауи в матче 19-го тура чемпионата Греции против Паниониса (4:0) получил травму мышцы бедра и уже на 14-й минуте вынужден был покинуть поле.
Медицинское обследование выявило у 27-летнего футболиста серьезное растяжение мышцы, что исключает его участие в ключевом поединке чемпионата Греции против ПАОКа, которые состоится в воскресенье, 10 февраля.
С большой долей вероятности не сыграет Элабделлауи и в первом матче против Динамо 14 февраля, поскольку срок его восстановления составит от 10-ти до 14-ти дней.
Ранее сообщалось, что первый матч Динамо в Лиге Европы пройдет при полных трибунах.
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