Олимпиакос потерял основного полузащитника перед матчем с Динамо

Омар Элабделлауи получил травму бедра.

Полузащитник Олимпиакоса Омар Элабделлауи в матче 19-го тура чемпионата Греции против Паниониса (4:0) получил травму мышцы бедра и уже на 14-й минуте вынужден был покинуть поле.

Медицинское обследование выявило у 27-летнего футболиста серьезное растяжение мышцы, что исключает его участие в ключевом поединке чемпионата Греции против ПАОКа, которые состоится в воскресенье, 10 февраля.

С большой долей вероятности не сыграет Элабделлауи и в первом матче против Динамо 14 февраля, поскольку срок его восстановления составит от 10-ти до 14-ти дней.

Ранее сообщалось, что первый матч Динамо в Лиге Европы пройдет при полных трибунах.