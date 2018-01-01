Первый матч Динамо в Лиге Европы пройдет при полных трибунах

Олимпиакос продал все билеты на поединок с киевским клубом.

Фанаты Олимпиакоса поддерживают команду во время матчей olympiacos.org

Киевское Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет с греческим Олимпиакосом.

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Первый поединок состоится в Пирее на стадионе Караискакис 14-го февраля в 19:55 по киевскому времени. Как сообщает пресс-служба Олимпиакоса, все билеты на этот поединок уже проданы.

Отметим, что стадион вмещает в себя 32 115 зрителей.

Вашему вниманию также обзор соперника Динамо в еврокубковом турнире.

Ранее сообщалось, что новички Шахтера попали в заявку команды на матчи Лиги Европы.