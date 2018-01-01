Новички Шахтера попали в заявку команды на матчи Лиги Европы

Донецкий клуб подал официальную заявку для участия в 1/16 финала Лиги Европы.

Донецкий Шахтер подал заявку для участия в матчах 1/16 финала Лиги чемпионов.

Читай также: Соперник Шахтера в Лиге Европы усилился игроком Монако

Как сообщает пресс-служба клуба, в заявку попали 25 футболистов, среди которых и два новичка команды - защитник Валерий Бондаренко и полузащитник Манор Соломон.

Полный список игроков, попавших в заявку Шахтера (в скобках указан игровой номер):



Вратари: Алексей Шевченко (1), Андрей Пятов (30), Олег Кудрик (55);



Защитники: Богдан Бутко (2), Сергей Кривцов (4), Давид Хочолава (5), Валерий Бондаренко (15), Иван Ордец (18), Николай Матвиенко (22), Исмаили (31);



Полузащитники: Тарас Степаненко (6), Тайсон (7), Дентиньо (9), Марлос (11), Максим Малышев (17), Манор Соломон (19), Алан Патрик (21), Веллингтон Нем (23), Майкон (27), Андрей Тотовицкий (29), Сергей Болбат (50), Виктор Коваленко (74), Фернандо (99);



Нападающие: Оларенважу Кайоде (8), Жуниор Мораес (10).

Напомним, донецкий Шахтер сыграет с немецким Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 14 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Уже стартовала продажа билетов на этот поединок.



Отметим, что 11 января 2019 года Шахтер объявил о трансфере 19-летнего израильтянина Манора Соломона, а 23 января - о переходе 24-летнего Валерия Бондаренко, который уже успел получить травму.