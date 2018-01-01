Хацкевич: Остался месяц до игры, времени на раскачку нет

Киевское Динамо начало тренировки на подготовительном сборе в Испании.

Динамо начало подготовку к новому сезону и проводит первый подготовительный сбор в Испании. Главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич рассказал о том, как игроки будут готовится к матчам Лиги Европы против Олимпиакоса.

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"Ребята сами понимают, что у нас остался месяц до игры, поэтому никакого периода на раскачку у нас нет. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. На первом этапе, в первую неделю подготовка направлена на восстановление дыхательных функций, плюс силовые тренировки, к которым добавляются тренировки на развитие скоростных характеристик.

Это три основных направления, над которыми мы работаем на этой неделе. Плюс, естественно, тактические упражнения, мы развиваем эти функции и через работу с мячом. Процентов 70 работы у нас идет через мяч. Силовая работа, аэробная и скорость – это все идет в комплексе", - приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, по итогам жеребьевки киевское Динамо в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с греческим Олимпиакосом. Матчи состоятся 14-го и 21-го февраля.

Ранее сообщалось, с какими командами Динамо проведет спарринги во время первого подготовительного сбора.