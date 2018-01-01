Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Остался месяц до игры, времени на раскачку нет

Комментариев: 0
Киевское Динамо начало тренировки на подготовительном сборе в Испании.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Динамо начало подготовку к новому сезону и проводит первый подготовительный сбор в Испании. Главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич рассказал о том, как игроки будут готовится к матчам Лиги Европы против Олимпиакоса.

Читай также: Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем и с историей

"Ребята сами понимают, что у нас остался месяц до игры, поэтому никакого периода на раскачку у нас нет. В прошлом году мы были в аналогичной ситуации. На первом этапе, в первую неделю подготовка направлена на восстановление дыхательных функций, плюс силовые тренировки, к которым добавляются тренировки на развитие скоростных характеристик.

Это три основных направления, над которыми мы работаем на этой неделе. Плюс, естественно, тактические упражнения, мы развиваем эти функции и через работу с мячом. Процентов 70 работы у нас идет через мяч. Силовая работа, аэробная и скорость – это все идет в комплексе", - приводит слова Хацкевича официальный сайт Динамо.

Напомним, по итогам жеребьевки киевское Динамо в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с греческим Олимпиакосом. Матчи состоятся 14-го и 21-го февраля.

Ранее сообщалось, с какими командами Динамо проведет спарринги во время первого подготовительного сбора.

Поделись:
Теги: Александр Хацкевич, Динамо, Динамо Киев, Лига Европы, футбол, подготовительный сбор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь