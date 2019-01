Миколенко и Шапаренко - в списке самых перспективных футболистов Лиги Европы

На официальной страничке Лиги Европы в Twitter была опубликована видео подборка самых перспективных игроков текущего розыгрыша турнира по версии УЕФА

Сразу два игрока киевского Динамо - Виталий Миколенко и Николай Шапаренко, попали в этот список. Напомним, что 20-летний Шапаренко отыграл 3 матча на групповой стадии ЛЕ и забил 1 гол, а 19-летний Миколенко – 4 матча, 1 гол и 1 результативная передача.

🌟 Which young star will shine the brightest in 2⃣0⃣1⃣9⃣❓



Take a look at the full list 👇👇👇#UEL