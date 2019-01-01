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Миколенко и Шапаренко - в списке самых перспективных футболистов Лиги Европы

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Два игрока киевского Динамо были включены в подборку лучших молодых игроков группового этапа.
Николай Шапаренко
Николай Шапаренко
ФК Динамо Киев

На официальной страничке Лиги Европы в Twitter была опубликована видео подборка самых перспективных игроков текущего розыгрыша турнира по версии УЕФА

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Сразу два игрока киевского Динамо - Виталий Миколенко и Николай Шапаренко, попали в этот список. Напомним, что 20-летний Шапаренко отыграл 3 матча на групповой стадии ЛЕ и забил 1 гол, а 19-летний Миколенко – 4 матча, 1 гол и 1 результативная передача.

Также в этот список вошли такие игроки, как Сэмюэл Чуквуэзе (Вильярреал), Кай Хавертц (Байер), Каллум Хадсон-Одои (Челси), Сандер Берге (Генк), Амаду Айдара (Зальцбург / РБ Лейпциг), Дани Ольмо (Динамо Загреб), Эмил Смит-Роу (Арсенал), Лука Йович (Айнтрахт) и Исмаила Сарр (Ренн).

Напомним, что Шапаренко и Миколенко вошли в топ-50 молодых талантов Европы.

Ранее сообщалось, что гол Виктора Цыганкова в ворота Астаны попал в подборку лучших в Лиге Европы.

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Теги: Николай Шапаренко, Виталий Миколенко, Динамо Киев, Динамо, Лига Европы, УЕФА, футбол
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