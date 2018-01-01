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Стартовала свободная продажа билетов на матч Шахтер – Айнтрахт

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в Харькове.
Болельщики Шахтера
Болельщики Шахтера
shakhtar.com

14 февраля донецкий Шахтер примет франкфуртский Айнтрахт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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За месяц до противостояния, 14 января, стартовала свободная продажа билетов, сообщает официальный сайт “горняков“.

Минимальная стоимость пропуска составляет 50 гривен, а максимальная - 6 тысяч.

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;
SkyUp Сlub: 500 гривен;
Club 1936: 1 500 гривен;
Roof Club: 3 000 гривен;
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен;
Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Напомним, поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Айнтрахт
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Источник: shakhtar.com

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