Стартовала свободная продажа билетов на матч Шахтер – Айнтрахт
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в Харькове.
14 февраля донецкий Шахтер примет франкфуртский Айнтрахт в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
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За месяц до противостояния, 14 января, стартовала свободная продажа билетов, сообщает официальный сайт “горняков“.
Минимальная стоимость пропуска составляет 50 гривен, а максимальная - 6 тысяч.
Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;
SkyUp Сlub: 500 гривен;
Club 1936: 1 500 гривен;
Roof Club: 3 000 гривен;
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен;
Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.
Напомним, поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.
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