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УЕФА утвердил место проведения матча Шахтер - Айнтрахт

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Встреча Лиги Европы состоится в Харькове на ОСК Металлист.
ОСК Металлист
ОСК Металлист
Getty Images

УЕФА официально объявил место проведения матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт.

Как сообщает пресс-служба организации, встреча состоится в Харькове на стадионе Металлист. Поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, последний матч группового тура Лиги чемпионов "горнякам" пришлось играть в Киеве на НСК Олимпийский из-за введения военного положения в некоторых областях Украины.

Ранее донецкий Шахтер также подтвердил, что поединок состоится в Харькове.

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Теги: Шахтер, Айнтрахт, Лига Европы, УЕФА, Харьков, ОСК Металлист, футбол
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