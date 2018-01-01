УЕФА утвердил место проведения матча Шахтер - Айнтрахт

Встреча Лиги Европы состоится в Харькове на ОСК Металлист.

УЕФА официально объявил место проведения матча 1/16 финала Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт.

Как сообщает пресс-служба организации, встреча состоится в Харькове на стадионе Металлист. Поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, последний матч группового тура Лиги чемпионов "горнякам" пришлось играть в Киеве на НСК Олимпийский из-за введения военного положения в некоторых областях Украины.

Ранее донецкий Шахтер также подтвердил, что поединок состоится в Харькове.