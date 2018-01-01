Пресс-служба Динамо подала неверную информацию о матче против Олимпиакоса

УЕФА условно наказал соперника киевлян в Лиге Европы.

На сайте официальном Динамо появилась информация о том, что выездной матч Лиги Европы против Олимпиакоса пройдет без зрителей из-за наказания греческой команды дисциплинарным советом УЕФА.

Дело в том, что союз действительно оштрафовал Олимпиакос за поведение болельщиков на матче с Миланом. Клуб оштрафовали на 90 тысяч евро и условно наказали одним домашним матчем без зрителей с испытательным сроком в два года.

Но наказание вступит в силу только если в течение двух лет подобное поведение болельщиков повториться, а поэтому фанаты имеют полное право посещять матчи команды.

Позже новость была удалена.