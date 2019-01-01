Лига Европы: Соперники Динамо и Шахтера наказаны матчами в еврокубках без зрителей

УЕФА условно наказал Олимпиакос и Айнтрахт.

Немецкий Айнтрахт, соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, подвергся санкциям из-за поведения его фанатов в день матча 6 тура группового раунда ЛЕ с Лацио, сообщает официальный сайт УЕФА.

Клуб оштрафован на 80 тысяч евро, а также условно получил запрет на продажу билетов для своих болельщиков на выездные поединки. Если в течение 24 месяцев повторится подобное - наказание вступит в силу в полном объеме.

Суровое наказание понес соперник Динамо в Лиге Европы - Олимпиакос. За беспорядки на матче с Миланом клуб оштрафован на 90 тысяч евро, а также условно наказан одним домашним матчем без зрителей с испытательным сроком в два года.

Украинские клубы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы 14 и 21 февраля.