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Лига Европы: Соперники Динамо и Шахтера наказаны матчами в еврокубках без зрителей

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УЕФА условно наказал Олимпиакос и Айнтрахт.
Болельщики Олимпиакоса
Болельщики Олимпиакоса
Getty Images

Немецкий Айнтрахт, соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы, подвергся санкциям из-за поведения его фанатов в день матча 6 тура группового раунда ЛЕ с Лацио, сообщает официальный сайт УЕФА.

Клуб оштрафован на 80 тысяч евро, а также условно получил запрет на продажу билетов для своих болельщиков на выездные поединки. Если в течение 24 месяцев повторится подобное - наказание вступит в силу в полном объеме.

Суровое наказание понес соперник Динамо в Лиге Европы - Олимпиакос. За беспорядки на матче с Миланом клуб оштрафован на 90 тысяч евро, а также условно наказан одним домашним матчем без зрителей с испытательным сроком в два года.

Украинские клубы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы 14 и 21 февраля.

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Теги: футбол, УЕФА, Динамо, Олимпиакос, Лига Европы, Шахтер, Айнтрахт
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Источник: www.uefa.com

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