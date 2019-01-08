Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт

Цены на билеты стартуют от 50 гривен.

Сегодня, 8 января, стартовала продажа билетов для владельцев абонементов (только онлайн на официальном сайте) на первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт.

Свободная продажа начнется ровно за месяц до встречи - 14 января.

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;

SkyUp Сlub: 500 гривен;

Club 1936: 1 500 гривен;

Roof Club: 3 000 гривен;

Shakhtar Lounge: 3 500 гривен;

Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Напомним, поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

Ранее была анонсирована продажа билетов на матч Динамо - Олимпиакос.