Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт
Цены на билеты стартуют от 50 гривен.
Сегодня, 8 января, стартовала продажа билетов для владельцев абонементов (только онлайн на официальном сайте) на первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт.
Свободная продажа начнется ровно за месяц до встречи - 14 января.
Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;
SkyUp Сlub: 500 гривен;
Club 1936: 1 500 гривен;
Roof Club: 3 000 гривен;
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен;
Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.
Напомним, поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.
Ранее была анонсирована продажа билетов на матч Динамо - Олимпиакос.
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