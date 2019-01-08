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Стартовала продажа билетов на матч Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт

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Цены на билеты стартуют от 50 гривен.
Болельщики Шахтера
Болельщики Шахтера
ФК Шахтер

Сегодня, 8 января, стартовала продажа билетов для владельцев абонементов (только онлайн на официальном сайте) на первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт.

Свободная продажа начнется ровно за месяц до встречи - 14 января.

Standard: 50, 100, 150, 200, 250 и 350 гривен;
SkyUp Сlub: 500 гривен;
Club 1936: 1 500 гривен;
Roof Club: 3 000 гривен;
Shakhtar Lounge: 3 500 гривен;
Sky Box: 4 500 и 6 000 гривен.

Напомним, поединок Шахтер - Айнтрахт состоится 14 февраля в городе Харьков на стадионе ОСК Металлист.

Ранее была анонсирована продажа билетов на матч Динамо - Олимпиакос.

 

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Теги: футбол, Лига Европы, Шахтер, Айнтрахт
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Источник: shakhtar.com

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