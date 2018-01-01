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Динамо – Олимпиакос: цены на билеты стартуют от 50 гривен

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Стала известна цена билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - Олимпиакос.
Динамо - Олимпиакос
Динамо - Олимпиакос
ФК Динамо Киев

21 февраля киевское Динамо примет Олимпиакос в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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Продажа билетов на этот поединок стартует 8 января, сообщает официальный сайт “бело-синих“.

На игру доступны билеты таких ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

Напомним, матч Динамо - Олимпиакос состоится 21 февраля в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига Европы, Динамо, Олимпиакос
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Источник: www.fcdynamo.kiev.ua

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