Гол Цыганкова в ворота Астаны попал в подборку лучших в Лиге Европы

УЕФА отметила гол в ворота Астаны, которым Виктор Цыганков открыл счет в матче в Киеве.

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков открыл счет в матче Лиги Европы против Астаны в Киеве (2:2).

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Этот роскошный дальний удар попал в подборку лучших голов группового этапа Лиги Европы, которые были забиты футболистами, совершившими в этом сезоне прорыв.

🤩 Breakout stars 🤩



🔥 Lo Celso

👌 Djenepo

💫 Havertz

🎯 Jović

🙌 Heintz

👏 Smith Rowe

💥 Tsygankov

⚽️ Cutrone

💨 Sarr

👍 Loftus-Cheek

🚀 Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что финт игрока Ворсклы Владислава Кулача попал в подборку лучших в Лиге Европы.