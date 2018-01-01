Гол Цыганкова в ворота Астаны попал в подборку лучших в Лиге Европы
УЕФА отметила гол в ворота Астаны, которым Виктор Цыганков открыл счет в матче в Киеве.
Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков открыл счет в матче Лиги Европы против Астаны в Киеве (2:2).
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Этот роскошный дальний удар попал в подборку лучших голов группового этапа Лиги Европы, которые были забиты футболистами, совершившими в этом сезоне прорыв.
🤩 Breakout stars 🤩— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.
🔥 Lo Celso
👌 Djenepo
💫 Havertz
🎯 Jović
🙌 Heintz
👏 Smith Rowe
💥 Tsygankov
⚽️ Cutrone
💨 Sarr
👍 Loftus-Cheek
🚀 Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9
Ранее сообщалось, что финт игрока Ворсклы Владислава Кулача попал в подборку лучших в Лиге Европы.
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