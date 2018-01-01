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Гол Цыганкова в ворота Астаны попал в подборку лучших в Лиге Европы

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УЕФА отметила гол в ворота Астаны, которым Виктор Цыганков открыл счет в матче в Киеве.
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков
ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков открыл счет в матче Лиги Европы против Астаны в Киеве (2:2).

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Этот роскошный дальний удар попал в подборку лучших голов группового этапа Лиги Европы, которые были забиты футболистами, совершившими в этом сезоне прорыв. 

Ранее сообщалось, что финт игрока Ворсклы Владислава Кулача попал в подборку лучших в Лиге Европы.

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Теги: Виктор Цыганков, Динамо Киев, Лига Европы, футбол, гол, лучшие голы
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