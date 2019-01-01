Миколенко - о Лиге Европы: Сильных соперников не хочется, чтобы не влететь 5:0

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился основными целями команды на вторую половину сезона.

Игрок Динамо Виталий Миколенко рассказал о своем отношении к Лиге Европы, будущему сопернику в еврокубковом турнире, а также обозначил цели команды во второй половине сезона.

“Выступления в Лиге Европы оценю положительно, так как одержали первое место в группе за тур до завершения группового этапа и проводили достаточно неплохие игры.

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У нас только максимальные цели: первое место в чемпионате Украины, Кубок Украины, как можно дальше пройти в Лиге Европы. Хочется побольше играть в этом турнире. Сильных соперников не хочется, чтобы 0:5 не влететь.

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По жеребьевке могу сказать, что попался хороший соперник. Олимпиакос в чемпионате Греции идет на втором месте. В прошлом году играли с командой из этого чемпионата и было очень сложно“, - приводит слова Миколенко 1927.kiev.ua.

Напомним, киевское Динамо сыграет с греческим Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 14-го февраля в Греции, а ответный - 21-го февраля в Украине.

Отметим, что экс-тренер киевского клуба Олег Блохин считает, что преимущество будет у украинской команды.