Блохин: Преимущество будет у Динамо, но тяжело играть после зимнего перерыва

Бывшей тренер киевского Динамо поделился мыслями относительно предстоящих матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Экс-тренер Динамо Олег Блохин прокомментировал предстоящие поединки киевского клуба в 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса.

Читай также: Соперник Динамо в Лиге Европы вышел в 1/8 финала Кубка Греции

“Я знаю, что в Пирее всегда очень тяжело играть. Поэтому, я думаю, все-таки будет преимущество у киевского Динамо, потому что оно играет первый матч в Афинах, но, с другой стороны, наверное, очень тяжело играть после зимнего перерыва, когда у Олимпиакоса будет не такой долгий перерыв, они чуть раньше, наверное, начнут чемпионат.

Читай также: Блохина назначили главой Совета стратегического развития в ФФУ

Думаю, в первой игре очень тяжело будет. При своих болельщиках эта команда может сотворить чудеса. Там очень фанатичные болельщики своего клуба. Но шансы 50 на 50“, - приводит слова Блохина сайт телеканала Футбол 1.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля в Пирее, а ответный “бело-синие“ проведут в Киеве 21 февраля. Отмечалось, что матч в Греции может пройти при пустых трибунах. Вашему вниманию также материал о сопернике Динамо - Олимпиакосе.

Ранее относительно матчей с Олимпиакосом высказался нынешний наставник киевского клуба Александр Хацкевич.