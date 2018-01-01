Официально: Матч Шахтер — Айнтрахт пройдет в Харькове

Продажа билетов стартует в январе.

Шахтер подтвердил, что матч 1/16 финала Лиги Европы с Айнтрахтом пройдет в Харькове.

8 января стартует продажа билетов для владельцев абонементов, а 14 января - свободная продажа.

Билеты на матч можно будет приобрести в кассах ОСК Металлист, на официальном клубном сайте, в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на сайтах-партнерах клуба и в розничной торговой сети Харькова, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Стоимость - от 50 до 6000 гривен.

Напомним, заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом проходил в Киеве на НСК Олимпийский.

Изначально встреча должна была пройти в Харькове, однако УЕФА заявил, что не будет проводить игры в городах, где введено военное положение.

Ранее член правления Анйтрахта заявил, что матч планируют сыграть именно в Харькове.