Степаненко: Обрадовался, когда выпал Айнтрахт, ведь могли быть более серьезные команды

Тарас Степаненко поделился мнением о сопернике Шахтера в Лиге Европы.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой “горняки“ сразятся с немецким Айнтрахтом.

“Смотрел жеребьевку, переживал, потому что очень сильные соперники находились в первой корзине. Когда попался Айнтрахт, я немного обрадовался, ведь могли быть и более серьезные команды. Потом посмотрел на результаты, на то, как коллектив играет, и понял, что это клуб уровня Хоффенхайма, боевой. Противник победил во всех поединках своей группы, причем с крепкими оппонентами.

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Предстоят интересные и тяжелые матчи. Но у нас также очень сильная команда, мы на сборах подготовимся и будем в хорошей форме. Единственное, у них чемпионат будет продолжаться, а нам придется стартовать с этих игр. Но так не впервые, и мы должны понимать, что у нас есть хороший шанс пройти дальше в Лиге Европы. Будем все делать для этого“, - приводит слова Степаненко пресс-служба Шахтера.

Ранее мыслями по поводу Айнтрахта поделился защитник Шахтера Богдан Бутко.

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