Бутко: Думаю, Айнтрахт будет похож на Хоффенхайм

Защитник Шахтера прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко поделился мнением по поводу соперника команды в 1/16 финала Лиги Европы.

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“Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Удивился, когда в соперники получили Айнтрахт. Ожидал, что снова попадется кто-то из грандов. Немцы – непростой противник, возможно, не такой именитый, но в Бундеслиге сейчас на пятом месте, что говорит о многом.

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Думаю, стиль игры Айнтрахта будет чем-то напоминать Хоффенхайм: дисциплина во всех линиях, квалифицированные исполнители как в атаке, так и в обороне. В любом случае Шахтер, чтобы добиться результата, станет играть в свой футбол, я в этом уверен“, - приводит слова Бутко официальный сайт Шахтера.

Ранее по поводу Айнтрахта высказался главный тренер “горняков“ Паулу Фонсека. Его коллега, наставник немецкого клуба, поделился мнением о Шахтере.

Вашему вниманию также материал о том, с кем Шахтеру предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы, а также полные результаты жеребьевки еврокубкового турнира.