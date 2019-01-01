Матч Олимпиакос - Динамо может пройти при пустых трибунах
УЕФА завел дело против греков.
Поединок 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо может пройти без зрителей.
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После победы греков в последнем туре группового раунда против Милана болельщики выбежали на поле по окончанию матча.
В последствии УЕФА завел дело против Олимпиакоса, рассмотрение которого назначено на 10 января 2019 года.
Кроме того, грекам инкриминируют еще два нарушения - блокировку выходов со стадиона и использование пиротехники.
Поединок Олмпиакос - Динамо состоится в Греции 14 февраля 2019 года.
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