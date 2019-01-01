Матч Олимпиакос - Динамо может пройти при пустых трибунах

УЕФА завел дело против греков.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между Олимпиакосом и Динамо может пройти без зрителей.

Читай также: Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем и историей

После победы греков в последнем туре группового раунда против Милана болельщики выбежали на поле по окончанию матча.

В последствии УЕФА завел дело против Олимпиакоса, рассмотрение которого назначено на 10 января 2019 года.

Кроме того, грекам инкриминируют еще два нарушения - блокировку выходов со стадиона и использование пиротехники.

Поединок Олмпиакос - Динамо состоится в Греции 14 февраля 2019 года.