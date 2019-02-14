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Матч Шахтер - Айнтрахт планируют сыграть в Харькове

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Об этом сообщил член правления немецкого клуба.
Аксель Хелльманн
Аксель Хелльманн
hr.de

Член правления Айнтрахта Аксель Хелльманн рассказал о том, что его команда может сыграть выездной поединок против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы в Харькове.

“С нетерпением ждем возможности сыграть против очень сильного соперника. Посмотрим, где состоится выездной матч. Харьков - наиболее вероятный вариант“, - заявил Хелльманн.

Матч Шахтер - Айнтрахт состоится в Украине 14 февраля 2019 года.

Напомним, УЕФА перенес матч финального тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Лионом из Харькова в Киев из-за военного положения.

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Теги: футбол, Шахтер, Айнтрахт, Лига Европы
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Источник: www.eintracht.de

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