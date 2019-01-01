Фонсека: С Айнтрахтом будет тяжелое противостояние

Португальский специалист поделился своим мнением по поводу соперника "горняков" в 1/16 Лиги Европы.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы, по итогам которой донецкий клуб сыграет с франкфуртским Айнтрахтом.

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“Мы самого начала знали, что простых и слабых соперников не будет. Все, кто принимает участие в этом турнире, сильны. Нам попалась отличная немецкая команда. С Айнтрахтом будет тяжелое противостояние, как и с любым коллективом из Германии.

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Нам достался сильный оппонент, победивший в 6 поединках своей группы. Стоит отметить, что они одолели Марсель со счетом 4:0, а также Лацио - 4:1. А это, возможно, одни из лучших команд в своих чемпионатах. Поэтому готовимся к противостоянию с опасным соперником, результаты которого в Лиге Европы говорят сами за себя.

Сложно сравнивать их с Хоффенхаймом, потому что пока мы глубоко не изучали эту команду. В любом случае все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильны физически. Но на данный момент трудно проводить параллели с Хоффенхаймом“,- цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.