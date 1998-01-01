И снова Греция: c кем сыграет Динамо в 1/16 финала Лиги Европы

iSport.ua представляет соперника Динамо в 1/16 финала Лиги Европы – греческий Олимпиакос.

Динамо в рамках 1/16 финала Лиги Европы предстоит встретиться с греческим Олимпиакосом. Первый матч (14 февраля) состоится в Пирее, ответная игра (21 февраля) – в Киеве.

Олимпиакос – самый титулованный греческий футбольный клуб. Основан в 1925 году в Пирее пятью братьями Яннисом, Диносом, Йоргосом, Василиосом и Леонидасом Адрианопулосами. На его счету 44 победы в чемпионате Греции, первая из которых датируется 1931 годом. Также “красно-белые“ 27 раз триумфовали в национальном кубке и 4 раза – в Суперкубке Греции. В Европе Олимпиакос дважды доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов (сезоны-1992/93 и -1998/99).

Домашним стадионом команды является легендарный Караискакис, ныне вмещающий 33 тысячи зрителей. Арена была открыта в далеком 1896-м, а последнюю реконструкцию пережила в 2004 году, которая продолжалась рекордное время – всего 14 месяцев. При этом стадион был полностью разрушен и построен заново с самого начала.

Динамо и Олимпиакос между собой встречались в Кубке чемпионов (современная Лига чемпионов) в сезоне-1975/76. Тогда киевляне под руководством Валерия Лобановского прошли в 1/8 финала благодаря минимальной победе дома.

01.10.1975 (КЕЧ, 1/16) Динамо Киев – Олимпиакос 1:0

17.09.1975 (КЕЧ, 1/16) Олимпиакос – Динамо Киев 2:2

В этом году клуб из Пирей стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где одолели сперва Люцерн (4:0, 3:1), а после Бернли (3:1, 1:1). На групповом этапе греки встретились с Дюделанжом (2:0, 5:1), Бетисом (0:0, 0:1) и Миланом (1:3, 3:1), а в весеннюю часть турнира вышли благодаря победе над итальянцами в заключительном туре.

На момент жеребьевки “красно-белые“ занимают 2 место в национальном первенстве, имея в своем активе 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 2 поражения). Но это может легко изменится, поскольку зимняя пауза в греческом чемпионате совсем небольшая. При этом за 14 игр Олимпиакос забил 21 гол (1,5 в среднем за поединок), что является третьим показателем в греческой Суперлиге, и пропустил 8 (0,6 в среднем за поединок) – также третий результат по чемпионату.

Возглавляет коллектив португальский специалист Педро Мартинш, а капитаном является атакующий полузащитник Костас Фортунис. Именно последний с испанцем Мигелем Герреро – лучшие бомбардиры команды (оба – по 7 забитых мячей во всех турнирах).

Пирей – третий по величине город в Греции. Расположен на побережье Эгейского моря, в 8 километрах к юго-западу от центра Афин. Административный центр одноименной общины. Морской порт Пирея – главный внешнеторговый порт Греции.

Также город и, в частности, команда славится своими болельщиками, которые в родных стенах обеспечивают просто сумасшедшую поддержку. Основная группировка – Gate 7, поддерживающая дружеские отношения с фанатами Црвены Звезды и московского Спартака.

Примечательно, что европейскую весну “бело-синие“ начнут второй год кряду в Греции. В минувшем розыгрыше ЛЕ киевлянам удалось пройти по сумме двух встреч афинский АЕК. Получится ли на этот раз? Узнаем в феврале 2019-го.

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