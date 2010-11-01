Город на реке: с кем предстоит сыграть Шахтеру в 1/16 финала Лиги Европы

iSport.ua представляет соперника Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы – немецкий Айнтрахт.

Донецкому Шахтеру в рамках 1/16 финала Лиги Европы предстоит встретиться с франкфуртским Айнтрахтом. Первый матч пройдет в Украине 14 февраля, а ответный – во Франкфурте 21-го того же месяца. В последний раз “горняки“ играли в ЛЕ в сезоне-2016/17. Тогда они с первого места вышли в плей-офф с максимальным количеством очков, а в 1/16 финала уступили испанской Сельте.

Айнтрахт – футбольный клуб из Франкфурта-на-Майне, он был основан в 1899 году. В данный момент “орлы“ представляют Бундеслигу (высший немецкий футбольный дивизион), в последний раз они вылетали во вторую Бундеслигу в сезоне-2010/11. Начиная с сезона-2012/13 они непрерывно выступают в высшей лиге.

Франкфуртская команда не может похвастаться большим количеством титулов.

Чемпионат Германии (тогда еще ФРГ) они выигрывали лишь однажды – в 1959 году. Зато они преуспели в Кубке страны, выиграв его 5 раз (1974, 1975, 1981, 1988, 2018). Также немецкая команда выигрывала евротрофеи – Кубок Интертото в сезоне-1966/67, Кубок УЕФА – 1980 и стали финалистами Кубка европейских чемпионов (современная Лига чемпионов) в 1960 году.

Домашние поединки Айнтрахт проводит на Коммерцбанк-Арена (раннее назывался Вальдштадионом), который вмещает 51,500 тысяч зрителей. Стадион не принимал финальных еврокубковых матчей, однако на нем проходили поединки чемпионата мира 1974 и 2006 года, а также чемпионата Европы 2006 года. Эта арена знакома украинскому зрителю – в 2010 году на ней Владимир Кличко защитил титулы IBF, WBO и IBO в тяжелом весе в бою против Самюэля Питера.

Раннее Шахтер уже встречался с Айнтрахтом в рамках 1-го отборочного раунда Кубка УЕФА в сезоне-1980/81. Первый поединок выиграли дончане, а второй себе в актив записали “орлы“. В следующий раунд прошел франкфуртский коллектив.

17.09.1980 Шахтер Д 1:0 Айнтрахт Ф

01.10.1980 Айнтрахт Ф 3:0 Шахтер Д

Помимо донецкого клуба, “орлы“ также встречались с киевским Динамо и днепровским Днепром.

С киевлянами они играли в рамках второго раунда Кубка победителей кубка 1974/1975, проиграв украинцам с общим счетом 3:5, а с днепровской командой – в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1993/94, одолев “сине-бело-голубых“ с общим счетом 2:1 во втором раунде.

Со времен независимости Украины “горняки“ успели поиграть против Баварии, Боруссии Д, Шальке, Байера, Штутгарта, Вердера и Хоффенхайма. В 16 поединках Шахтер добыл пять побед, потерпел пять поражений и шесть раз сыграл вничью. Общая разница 17 забитых и 27 пропущенных голов.

В данный момент Айнтрахт в чемпионате Германии занимает пятую строчку, имея в активе 26 очков. Европейский сезон-2018/19 начался для них с группового этапа Лиги Европы, где немцы заняли первое место в квартете Н, набрав 18 очков, что является максимальным показателем на данной стадии. Помимо них в группе выступали прошлогодний финалист ЛЕ Марсель, итальянский Лацио и кипрский Аполлон.

Марсель 1:2 Айнтрахт Ф

Айнтрахт Ф 4:1 Лацио

Айнтрахт Ф 2:0 Аполлон

Аполлон 2:3 Айнтрахт Ф

Айнтрахт Ф 4:0 Марсель

Лацио 1:2 Айнтрахт Ф

В нынешнем сезоне донецкий Шахтер уже имел опыт встреч с немецкими клубами в розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре самого престижного клубного турнира Европы “оранжево-черные“ сыграли вничью с Хоффенхаймом 2:2 на домашнем стадионе, а в ответном поединке пятого тура “горняки“ в гостях вырвали победу со счетом 2:3.

Интересно, что Айнтрахтом сейчас руководит Адольф Хюттер, который в сезоне-2016/17, будучи у руля Янг Бойза, выбил донецкую команду из Лиги чемпионов. Главным бомбардиром “орлов“ как в Бундеслиге, так и в ЛЕ является Лука Йович. В его активе 10 голов в чемпионате Германии и 5 голов в Лиге Европы.

Город

Франкфурт-на-Майне является пятым по величине городом Германии, он вмещает 736 тысяч человек. Его также называют “альфа-городом“, что означает его важную роль для мировой экономической системы. Город расположен, как можно догадаться из названия, на переправе реки Майн. Первое упоминание о нем встречалось в 794 году.

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Изображения: Getty Images