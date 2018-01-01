Защитник Айнтрахта: Играть в феврале в Украине - занятие не из приятных

Футболист вспомнил игру в Харькове.

Защитник немецкого Айнтрахта Данни да Коста поделился своим мнением по поводу результатов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где "орлы" сыграют с донецким Шахтером.

"Нам попалась команда, которая показывает очень хороший футбол. Но играть в феврале в Украине - занятие не из приятных. В Байере мы играли против Металлиста в Харькове, было -17 градусов", - приводит слова 25-летнего футболиста пресс-служба франкфуртского клуба.