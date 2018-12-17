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Тренер Айнтрахта: Будет тяжело, но мы способны выйти в следующий раунд

Комментариев: 1
Адольф Хюттер считает, что шансы Шахтера и Айнтрахта 50 на 50.
Адольф Хюттер
Адольф Хюттер
Getty Images

Главный тренер немецкого Айнтрахта Адольф Хюттер прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой его клуб сыграет с донецким Шахтером.

“Шахтер - очень сильная команда. Они - чемпионы Украины и команда уровня Лиги чемпионов. Будет тяжело, но мы способны сделать шаг в следующий раунд. Учитывая то, что Шахтер в этом сезоне дважды играл с Хоффехаймом, мы сможем собрать достаточно информации об этой команде.

Мне удалось выиграть у них с Янг Бойз, хорошо помню тот матч. Шахтер играет в быстрый, технический футбол. Думаю, шансы этой пары 50 на 50“, - цитирует австрийского специалиста официальный сайт Айнтрахта.

Первый матч между Шахтером и Айнтрахтом состоится 14 февраля в Украине, ответный - 21 февраля в Германии.

Также Вы можете ознакомиться со всеми результатами жеребьевки 1/16 Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига Европы, Айнтрахт Франкфурт, Шахтер
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Источник: www.eintracht.de

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Комментариев (1)
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Peyot    17.12.2018, 16:36
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Peyot
приятного вам крота Айнтрахт))))
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