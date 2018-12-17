Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем и с историей

Наставник Динамо прокомментировал результаты жеребьевки.

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой киевское Динамо сыграет с греческим Олимпиакосом.

Результаты жеребьевки прокомментировал главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

Читай также: Цыганков попал в сборную группового этапа ЛЕ по версии WhoScored

"Уже летали в Грецию, я летал, смотрел Аякс– Олимпиакос. Знаем, куда летим, где будем жить, на каком стадионе будем играть. Самое главное – отдохнуть и хорошо подготовиться, собрать информацию.

Насколько я знаю, Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем, команда с историей. В Греции всем командам тяжело", – приводит слова Хацкевича ua.tribuna.com.

Отметим, что первый матч киевское Динамо проведет в Греции 14 февраля, а ответная встреча состоится в Киеве 21 февраля.

Напомним, что своего соперника в 1/16 Лиги Европы также узнала другая украинская команда - донецкий Шахтер.