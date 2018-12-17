Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем и с историей

Комментариев: 1
Наставник Динамо прокомментировал результаты жеребьевки.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой киевское Динамо сыграет с греческим Олимпиакосом.

Результаты жеребьевки прокомментировал главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

Читай также: Цыганков попал в сборную группового этапа ЛЕ по версии WhoScored

"Уже летали в Грецию, я летал, смотрел Аякс– Олимпиакос. Знаем, куда летим, где будем жить, на каком стадионе будем играть. Самое главное – отдохнуть и хорошо подготовиться, собрать информацию.

Насколько я знаю, Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем, команда с историей. В Греции всем командам тяжело", – приводит слова Хацкевича ua.tribuna.com.

Отметим, что первый матч киевское Динамо проведет в Греции 14 февраля, а ответная встреча состоится в Киеве 21 февраля.

Напомним, что своего соперника в 1/16 Лиги Европы также узнала другая украинская команда - донецкий Шахтер.

Поделись:
Теги: Александр Хацкевич, Динамо Киев, Олимпиакос, Лига Европы, футбол, жеребьевка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Peyot    17.12.2018, 16:07
Оценка:  0
Peyot
то как вы с сурком опустили команду удавалось превзойти только беляшу!
птицелов    17.12.2018, 15:16
Оценка:  +1
птицелов
ти спочатку виграй!)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь