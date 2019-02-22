Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Стало известно, с кем сразится Динамо в Лиге Европы.

Стало известно, с кем встретится Динамо в Лиге Европы ФК Динамо Киев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское Динамо, после успешного прохождения групповой стадии турнира, в 1/16 сыграло вничью первый матч с Олимпиакосом, а в Киеве вырвало победу и сумело пройти в следующую стадию турнира, где сыграет с лондонским Челси.

Первый матч киевлян состоится на выезде 7 марта, а ответный, 14 марта, “бело-синие“ проведут дома.