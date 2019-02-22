Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы

Комментариев: 1
Стало известно, с кем сразится Динамо в Лиге Европы.
Стало известно, с кем встретится Динамо в Лиге Европы
Стало известно, с кем встретится Динамо в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское Динамо, после успешного прохождения групповой стадии турнира, в 1/16 сыграло вничью первый матч с Олимпиакосом, а в Киеве вырвало победу и сумело пройти в следующую стадию турнира, где сыграет с лондонским Челси.

Первый матч киевлян состоится на выезде 7 марта, а ответный, 14 марта, “бело-синие“ проведут дома.

Поделись:
Теги: Динамо Киев, Лига Европы, жеребьевка, жеребьевка Лиги Европы, Олимпиакос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  22.02.2019, 14:31
Оценка:  0
гость
Ну вот и кабзда. Эти клоуны дальше 1/8 на моей памяти мало когда проходили за последние 10 лет, если вообще это было.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь