Стало известно, с кем сразится Динамо в Лиге Европы.

Стало известно, с кем встретится Динамо в Лиге Европы ФК Динамо Киев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Все команды были разбиты на две корзины: сеяные (12 победителей групп и 4 лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов) и несеяные (12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе ЛЧ).

Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе развели по разным парам.

Киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира, было сеяным во время жеребьевки, а соперником нашего клуба стал греческий Олимпиакос.

Первый матч состоится 14 февраля на выезде, а ответный “бело-синие“ проведут в Киеве 21 февраля.

Отметим, что на этой же стадии сыграет и другая украинская команда – донецкий Шахтер. С кем встретятся “горняки“ вы можете узнать здесь.