Динамо узнало соперника в 1/16 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Все команды были разбиты на две корзины: сеяные (12 победителей групп и 4 лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов) и несеяные (12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе ЛЧ).
Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе развели по разным парам.
Киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира, было сеяным во время жеребьевки, а соперником нашего клуба стал греческий Олимпиакос.
Первый матч состоится 14 февраля на выезде, а ответный “бело-синие“ проведут в Киеве 21 февраля.
Отметим, что на этой же стадии сыграет и другая украинская команда – донецкий Шахтер. С кем встретятся “горняки“ вы можете узнать здесь.
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