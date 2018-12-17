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Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

Комментариев: 2
Определился соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы.
Стал известен соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы
Стал известен соперник Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы
ФК Шахтер

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Все команды были разбиты на две корзины: сеяные (12 победителей групп и 4 лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов) и несеяные (12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе ЛЧ).

Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе развели по разным парам.

Донецкий Шахтерзанявший третье место в ЛЧ, отправился в Лигу Европы и попал в список несеяных команд. Соперником нашего клуба стал Айнтрахт из Франкфурта.

Первый матч пройдет дома 14 февраля, а ответный - 21 февраля на выезде.

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Теги: Шахтер Донецк, Лига Европы, жеребьевка, жеребьевка Лиги Европы, футбол, Айнтрахт
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Комментариев (2)
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Ferrosteel    17.12.2018, 14:43
Оценка:  0
Ferrosteel
айнтрахнут кротов
гость  (аноним)  17.12.2018, 14:35
Оценка:  0
гость
Пройдем
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