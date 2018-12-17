Жеребьевка Лиги Европы 18/19: Мальме сыграет с Челси, Фенербахче - с Зенитом
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Все команды были разбиты на две корзины: сеяные (12 победителей групп и 4 лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов) и несеяные (12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе ЛЧ).
Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе развели по разным парам.
В жеребьевке Лиги Европы были сразу два представителя Украины – донецкий Шахтер, занявший третье место в ЛЧ, и киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира. По итогам жеребьевки подопечные Паулу Фонсеки сыграют с немецким Айнтрахтом, а киевляне - с греческим Олимпиакосом.
1/16 финала Лиги Европы. Пары:
Виктория Пльзень (Чехия) - Динамо Загреб (Хорватия)
Брюгге (Бельгия) - РБ Зальцбург (Австрия)
Рапид (Австрия) - Интер (Италия)
Славия (Чехия) - Генк (Бельгия)
Краснодар (Россия) - Байер (Германия)
Цюрих (Швейцария) - Наполи (Италия)
Мальме (Швеция) - Челси (Англия)
Шахтер (Украина) - Айнтрахт (Германия)
Селтик (Шотландия) - Валенсия (Испания)
Ренн (Франция) - Бетис (Испания)
Олимпиакос (Греция) - Динамо Киев (Украина)
Лацио (Италия) - Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция) - Зенит (Россия)
Спортинг (Португалия) - Вильярреал (Испания)
БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия)
Галатасарай (Турция) - Бенфика (Португалия)
Первые матчи состоятся 12 и 14 февраля, а ответные - 20 и 21 февраля.
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