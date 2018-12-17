Жеребьевка Лиги Европы 18/19: Мальме сыграет с Челси, Фенербахче - с Зенитом

Определились соперники стадии 1/16 Лиги Европы.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Все команды были разбиты на две корзины: сеяные (12 победителей групп и 4 лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов) и несеяные (12 обладателей вторых мест и оставшиеся 4 клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе ЛЧ).

Клубы, которые представляют одну ассоциацию, а также те, что играли в одной группе развели по разным парам.

В жеребьевке Лиги Европы были сразу два представителя Украины – донецкий Шахтер, занявший третье место в ЛЧ, и киевское Динамо, успешно преодолевшее групповую стадию турнира. По итогам жеребьевки подопечные Паулу Фонсеки сыграют с немецким Айнтрахтом, а киевляне - с греческим Олимпиакосом.

1/16 финала Лиги Европы. Пары:

Виктория Пльзень (Чехия) - Динамо Загреб (Хорватия)

Брюгге (Бельгия) - РБ Зальцбург (Австрия)

Рапид (Австрия) - Интер (Италия)

Славия (Чехия) - Генк (Бельгия)

Краснодар (Россия) - Байер (Германия)

Цюрих (Швейцария) - Наполи (Италия)

Мальме (Швеция) - Челси (Англия)

Шахтер (Украина) - Айнтрахт (Германия)

Селтик (Шотландия) - Валенсия (Испания)

Ренн (Франция) - Бетис (Испания)

Олимпиакос (Греция) - Динамо Киев (Украина)

Лацио (Италия) - Севилья (Испания)

Фенербахче (Турция) - Зенит (Россия)

Спортинг (Португалия) - Вильярреал (Испания)

БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия)

Галатасарай (Турция) - Бенфика (Португалия)

Первые матчи состоятся 12 и 14 февраля, а ответные - 20 и 21 февраля.