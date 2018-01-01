Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Айнтрахт установил уникальный для немецких клубов рекорд

Комментариев: 0
Айнтрахт выиграл все матчи группового этапа Лиги Европы.
Айнтрахт
Айнтрахт
de.uefa.com

Франкфуртский Айнтрахт в рамках 6-ого тура группового этапа Лиги Европы на выезде победил римский Лацио со счетом 1:2.

Читай также: Стали известны все учасники плей-офф Лиги Европы

Эта победа стала для команды шестой в текущем розыгрыше из шести возможных.

Таким образом, Айнтрахт стал первой командой из Германии, которая смогла выиграть все матчи группового этапа Лиги Европы.

Айнтрахт с 18 очками в активе занял первое место в группе H и уверенно вышел в плей-офф турнира.

 

Поделись:
Теги: футбол, Лига Европы, Айнтрахт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: twitter.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь