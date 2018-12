Айнтрахт установил уникальный для немецких клубов рекорд

Франкфуртский Айнтрахт в рамках 6-ого тура группового этапа Лиги Европы на выезде победил римский Лацио со счетом 1:2.

Эта победа стала для команды шестой в текущем розыгрыше из шести возможных.

6 - @eintracht_eng are the first-ever German team to win all six matches in a group stage of Champions League or Europa League. Unprecedented. #SGEuropa #LazioSGE pic.twitter.com/CL946zdVjT