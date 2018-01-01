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Милан лишили 12 миллионов за участие в Лиге Европы

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УЕФА наказал клуб за нарушение финансового фэйр-плей.
УЕФА не дисквалифицировал Милан за нарушения ФФП
УЕФА не дисквалифицировал Милан за нарушения ФФП
Getty Images

УЕФА принял решение по делу о нарушении правил финансового фэйр-плей со стороны Милана.

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Как сообщает Football Italia, клуб должен привести все свои финансовые дела в порядок до 2021 года, а также добиться положительного баланса - зарабатывать больше, чем тратить.

Если же Милан не сумеет добиться этого, то команда будет дисквалифицирована из еврокубков на два сезона после 2021 года.

Также УЕФА оштрафовал команду на 12 миллионов евро - это сумма призовых, которую Милан должен был получить за выступление в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Отметим, что в Милан проиграл Олимпиакосу со счетом 1:3 в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и вылетел из турнира.

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Теги: Милан, УЕФА, Лига Европы, наказание
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