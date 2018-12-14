Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стали известны подробности травмы Дуэлунда

Комментариев: 0
Миккель Дуэлунд сломал лодыжку и выбыл на несколько месяцев.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
instagram.com/duelund_99/

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд раскрыл подробности травмы, полученной в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против Яблонца.

Читай также: Динамо впервые с 2009 года проиграло в заключительном туре еврокубкового турнира

"Хочу поблагодарить всех, кто мне написал. Я чувствую любовь от болельщиков из Киева и, конечно же, из дома.

У меня сломана лодыжка и предположительно на восстановление понадобится 2-3 месяца. Для меня это хорошие новости. Я вернусь еще сильнее", - написал Дуэлунд на своей страничке в Instagram.

Напомним, Миккеля Дуэлунда увезли в клинику сразу после того, как он получил травму.

Отметим, что Динамо проиграло Яблонцу со счетом 1:0.

Поделись:
Теги: Миккель Дуэлунд, Динамо Киев, Лига Европы, травма, перелом, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь