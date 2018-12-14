Стали известны подробности травмы Дуэлунда

Миккель Дуэлунд сломал лодыжку и выбыл на несколько месяцев.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд раскрыл подробности травмы, полученной в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против Яблонца.

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"Хочу поблагодарить всех, кто мне написал. Я чувствую любовь от болельщиков из Киева и, конечно же, из дома.

У меня сломана лодыжка и предположительно на восстановление понадобится 2-3 месяца. Для меня это хорошие новости. Я вернусь еще сильнее", - написал Дуэлунд на своей страничке в Instagram.

Напомним, Миккеля Дуэлунда увезли в клинику сразу после того, как он получил травму.

Отметим, что Динамо проиграло Яблонцу со счетом 1:0.