Экс-игрок Шахтера доволен победой над Динамо.

Экс-хавбек донецкого Шахтера Томаш Хюбшман, который сейчас защищает цвета чешского Яблонца, прокомментировал победу над Динамо в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

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“У всех команд нашего чемпионата много рослых игроков. У нас есть много парней, которые умеют навешивать. Нужно просто разобраться и договориться, в какую сторону пойдет мяч.

Это самый легкий гол, который только можно представить. Ранее у нас было немало моментов, но мы не отличались, поэтому заняли последнюю строчку в группе“, – заявил Томаш в эфире канала Футбол 1.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Динамо - Яблонец. Также смотрите результаты всех матчей киевского клуба в рамках группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что Динамо вышло в плей-офф Лиги Европы с первого места. Смотрите, кто может стать соперником нашей команды в 1/16 финала.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая состоится 17-го декабря.