Хацкевич: Дуэлунда увезли со стадиона прямо в клинику
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру своих подопечных в проигранном матче Лиги Европы против Яблонца, а также рассказал о травме Дуэлунда.
"Травма Дуэлунда? По нему пока никакой информации нет, его увезли в клинику.
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Дебют Цитаишвили? Он достаточно активно включился в игру и в первой же ситуации сделал достаточно острую передачу, которую не завершил Беседин.
Беседин или Вербич на острие атаки? Сложно проводить такие прямые сравнения, поскольку это совершенно разноплановые игроки", - сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча.
Смотрите видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - Яблонец.
Напомним, несмотря на поражение Динамо возглавило группу и вышло в плей-офф Лиги Европы. Также стали известны возможные соперники киевского клуба.
Отметим, что жеребьевка Лиги Европы состоится в понедельник, 17-го декабря. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого события.
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