Александр Хацкевич прокомментировал травму Миккеля Дуэлунда.

Миккель Дуэлунд получил травму в матче против Яблонца ФК Динамо Киев

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал игру своих подопечных в проигранном матче Лиги Европы против Яблонца, а также рассказал о травме Дуэлунда.

"Травма Дуэлунда? По нему пока никакой информации нет, его увезли в клинику.

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Дебют Цитаишвили? Он достаточно активно включился в игру и в первой же ситуации сделал достаточно острую передачу, которую не завершил Беседин.

Беседин или Вербич на острие атаки? Сложно проводить такие прямые сравнения, поскольку это совершенно разноплановые игроки", - сказал Хацкевич на пресс-конференции после матча.

Смотрите видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - Яблонец.

Напомним, несмотря на поражение Динамо возглавило группу и вышло в плей-офф Лиги Европы. Также стали известны возможные соперники киевского клуба.

Отметим, что жеребьевка Лиги Европы состоится в понедельник, 17-го декабря. На нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого события.