Олимпиакос – Милан 3:1 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Милан потерпел поражение от Олимпиакоса и покинул Лигу Европы.

Олимпиакос выбил Милан из Лиги Европы olympiacos.org

Олимпиакос на своем поле не оставил шансов Милану в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, греческий клуб занял второе место в группе и вышел в плей-офф турнира, где может встретиться с киевским Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Олимпиакос - Милан:

Итоговое положение команд в группе F: 1. Бетис (12 очков); 2. Олимпиакос (10); 3. Милан (10); 4. Дюделанж (1).

Олимпиакос – Милан 3:1

Голы: Сиссе, Сапата, 70 (в свои ворота), Фортунис, 81 (с пенальти) – Сапата, 72.

Олимпиакос: Са – Элабделлауи, Вукович, Сиссе, Кутрис – Камара (Торосидис, 79), Гильерме – Фетфатцидис (Натхо, 69), Фортунис, Поденсе (Бухалакис, 85) – Герреро.

Милан: Рейна – Калабрия, Сапата, Родригес (Халилович, 85), Абате – Кастильехо, Бакайоко, Кессье, Чалханоглу – Игуаин, Кутроне (Лаксальт, 81).

Предупреждения: Кутрис, Сиссе, Камара, Герреро – Чалханоглу, Бакайоко, Рейна, Абате