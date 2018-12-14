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Динамо впервые с 2009 года проиграло в заключительном туре еврокубкового турнира

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Киевский клуб на своем поле уступил Яблонцу.
Динамо проиграло Яблонцу в матче 6-го тура ЛЕ
Динамо проиграло Яблонцу в матче 6-го тура ЛЕ
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Яблонца в домашнем заключительном матче Лиги Европы.

Как сообщает Динамомания, столичный клуб не проигрывал в 6-м туре еврокубковых турниров с сезона 2009/10. Тогда Динамо уступило Барселоне на своем поле со счетом 1:2.

С тех пор в заключительных матчах группового этапа Динамо добыло 5 побед и 3 ничьи.

Смотрите также видео гола и обзор матча Динамо - Яблонец.

Отметим, что поражение от чешского клуба не повлияло на турнирную таблицу - Динамо завершило групповой этап на первом месте в квартете K. На данный момент известны возможные соперники киевского клуба в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка состоится 17 декабря, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция этого события.

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Теги: Динамо Киев, Лига Европы, Лига Чемпионов, футбол
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