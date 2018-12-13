Наши в еврокубках: В плей-офф прошли лишь трое

Обзор выступлений украинских легионеров в шестом туре группового этапа еврокубков.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы прошли заключительные матчи группового этапа. Для большинства команд украинцев последний тур не имел турнирного значения, что положительно повлияло на количество игрового времени для наших игроков. В первую очередь это касается Лиги чемпионов.

Например, Александр Зинченко третий раз подряд вышел в стартовом составе Манчестер Сити в Лиге чемпионов против Хоффенхайма.

Александр привычно занял место на левом фланге защиты, был активен в атаке, но не очень надежен в защите. Провел на поле 64 минуты и многими статистическими сайтами был признан одним из худших игроков в команде.

А вот Евгений Коноплянка получил одну из самых высоких оценок в Шальке в матче против Локомотива. Украинец вышел в стартовом составе, сыграл левого форварда, был активен в атаке, нанес 4 удара по воротам россиян.

Отметим, что Манчестер Сити и Шальке заранее пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

А вот АЕК в шести матчах группового этапа не набрал ни одного очка и занял последнее место в группе. В матче с Бенфикой АЕК проиграл 0:1, а Дмитрий Чигринский провел на поле весь матч и был надежен в обороне, получив самую высокую оценку в команде.

Тарас Михалик остался в запасе Локомотива, а российский клуб, проиграв Шальке, закончил групповой этап на последнем месте.

В Лиге Европы единственным из семи украинцев, чья команда вышла в плей-офф, стал Руслан Малиновский. Он вошел в игру с Сарпсборгом со скамейки для запасных на 65 минуте встречи при счете 3:0, а уже на 67-й он выдал голевой пас от углового флажка на Джозефа Айду, который установил окончательный счет – 4:0. Генк выиграл свою группу.

Кроме Малиновского из наших легионеров в матчах Лиги Европы сыграл только Эдуард Соболь. В Киеве против Динамо он вышел на замену в Яблонце на 79-й минуте и ничем отличиться не успел, зато его команда одержала первую свою победу в нынешней Лиги Европы.

Имел шансы на продолжение евроборьбы греческий ПАОК, но дома проиграл БАТЭ 1:3. Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов провел всю игру в запасе своей команды. Евгений Хачериди не попал в заявку хозяев поля на матч.

Не попал в заявку Акхисара Евгений Селезнев, которого в турецкой команде уже списали и он зимой должен сменить клубную прописку. То же касается и Валерия Лучкевича, Стандард которого встречался с Акхисаром (0:0).

Не попал в заявку Андерлехта на игру с загребским Динамо и Евгений Макаренко. Его клуб сыграл вничью 0:0 – шансы на 1/8 финала он потерял ранее.

Таким образом, весной в еврокубках будут играть клубы только троих украинцев, вот только увидим ли мы наших игроков на поле – вопрос. Александр Зинченко и Евгений Коноплянка могут покинуть свои клубы ради игровой практики, а Руслан Малиновский может зимой пойти на повышение, переехав, например, в Испанию, откуда летом у него были предложения.