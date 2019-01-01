Генк – Сарпсборг 4:0 видео голов и обзор матча ЛЕ
Бельгийский Генк разобрался с Сарпсборгом в заключительном матче Лиги Европы.
Генк на своем поле разгромил Сарпсборг в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы, а украинец Руслан Малиновский отметился ассистом.
Таким образом, Генк завершил групповой этап на первом месте в квартете I и может стать соперником донецкого Шахтера в плей-офф турнира.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Генк - Сарпсборг:
Генк – Сарпсборг 4:0
Голы: Гано, 3, Пэинтсил, 5, Берг, 64, Аиду, 67.
Генк: Вукович – Махле, Деваест, Аиду, Уронен (Настич, 75) – Посуэло, Сек, Берг – Трооссард (Ндонгала, 80), Гано, Пэинтсил (Малиновский, 65).
Сарпсборг: Васютин – Твейта, Хорн, Тамм, Томассен – Халворсен, Нилсен, Замариассен, Хейнтс – Рашад, Мортенсен.
Предупреждения: Уронен
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