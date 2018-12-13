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Спортинг – Ворскла 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

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Ворскла завершила выступление в Лиге Европы поражением от Спортинга в Лиссабоне.

Спортинг - Ворскла: видео голов
Спортинг - Ворскла: видео голов
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла в гостях потерпела сокрушительное поражение от Спортинга в заключительном поединке групповой стадии Лиги Европы.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Спортинг – Ворскла:

Спортинг – Ворскла 3:0
Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (автогол)

Спортинг: Сален – Ристовски (Коррейя, 64), Коатес, Пинту, Акунья – Петрович, Мигел Луиш, Фернандеш (Паш, 73) – Кабрал, Мане, Монтеро (Маркеш, 59)

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Чижов, Сакив – Ребенок, Скляр, Чеснаков, Артур (Кане, 77) – Габелок – Карека (Сергийчук, 68)

Предупреждения: Петрович

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Теги: Ворскла, Спортинг, Лига Европы, видео голов, обзор матча, футбол
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