Спортинг – Ворскла 3:0 видео голов и обзор матча Лиги Европы

Ворскла завершила выступление в Лиге Европы поражением от Спортинга в Лиссабоне.

Спортинг - Ворскла: видео голов ФК Ворскла Полтавская Ворскла в гостях потерпела сокрушительное поражение от Спортинга в заключительном поединке групповой стадии Лиги Европы. Вашему вниманию видео голов и обзор матча Спортинг – Ворскла: Спортинг – Ворскла 3:0

Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (автогол) Спортинг: Сален – Ристовски (Коррейя, 64), Коатес, Пинту, Акунья – Петрович, Мигел Луиш, Фернандеш (Паш, 73) – Кабрал, Мане, Монтеро (Маркеш, 59) Ворскла: Ткаченко – Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Чижов, Сакив – Ребенок, Скляр, Чеснаков, Артур (Кане, 77) – Габелок – Карека (Сергийчук, 68) Предупреждения: Петрович

Горемыкина Екатерина