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Стали известны возможные соперники украинских клубов в Лиге Европы

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17 декабря состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы.
17 декабря состоится жеребьевка ЛЕ
17 декабря состоится жеребьевка ЛЕ
ФК Шахтер

В 1/16 финала Лиги Европы примут участие два украинских клуба – Динамо и Шахтер.

Киевляне успешно выиграли свой квартет в ЛЕ, а вот "горняки" пожаловали в турнир из ЛЧ, где заняли третье место в группе.

Возможные соперники Динамо: Лацио, Спортинг, Фенербахче, Брюгге, Галатасарай, Виктория Пльзень, Славия Прага, Селтик, Олимпиакос, Цюрих, Мальме, Рапид и БАТЭ.

Возможные соперники Шахтера: Челси, Арсенал, Валенсия, Севилья, Вильярреал, Бетис, Динамо Загреб, Наполи, Интер, Бенфика, Байер, Айнтрахт Ф, Генк и Зальцбург.

Напомним, жеребьевка 1/16 Лиги Европы состоится в понедельник, 17-го декабря, в швейцарском Ньоне. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция.

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Теги: Динамо Киев, Шахтер Донецк, Лига Европы, жеребьевка, футбол
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