В Лиссабоне завершился матч 6-го тура группового этапа ЛЕ между местным Спортингом и полтавской Ворсклой.

Ворскла проиграла Спортингу в рамках заключительного тура групповой стадии Лиги Европы.

Турнирные расклады для команд были ясны еще до стартового свистка, а потому данный матч изначально лишился интриги.

Тем не менее, игра оказалась богата на голы. Правда, забивали только футболисты португальского клуба. Уже на 17-й минуте счет был открыт – мяч курьезным образом нашел голову Монтеро, после чего оказался в сетке ворот.

Менее 20 минут "львам" понадобилось, чтобы удвоить преимущество. Очередная позиционная атака Спортинга завершилась прострелом с правого фланга, а свободному в штрафной площади Ворсклы Луишу оставалось лишь замкнуть передачу.

Перед уходом на перерыв счет стал разгромным – Даллку пытался прервать подачу во вратарскую, но лишь переправил снаряд в свои ворота.

Во второй половине встречи особо ничего не изменилось. Португальцы преимущественно владели мячом, создавая моменты у ворот Ткаченко, а у подопечных Сачко, откровенно говоря, ничего не клеилось.

Таким образом, Ворскла лишь по лучшей разнице забитых/пропущенных сумела занять третье место в группе E. В активе полтавчан одна победа над Карабахом и, соответственно, три очка. Португальцы, в свою очередь, набрали 13 баллов и вышли в плей-офф со второго места. Также они стали одним из возможных соперников киевского Динамо по 1/16 финала ЛЕ.

Спортинг – Ворскла 0:3

Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (автогол)

Спортинг: Сален – Ристовски (Коррейя, 64), Коатес, Пинту, Акунья – Петрович, Мигел Луиш, Фернандеш (Паш, 73) – Кабрал, Мане, Монтеро (Маркеш, 59)

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Чижов, Сакив – Ребенок, Скляр, Чеснаков, Артур (Кане, 77) – Габелок – Карека (Сергийчук, 68)

Предупреждения: Петрович