Уже большая часть команд ожидает жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Групповой этап Лиги Европы подходит к своему завершению, и уже определились практически все участники плей-офф.

Донецкий Шахтер и еще 7 команд, которые заняли 3-е место в своих группах Лиги чемпионов, продолжат свой еврокубковый поход в турнире рангом ниже. Помимо чемпиона Украины такая участь постигла также: Наполи, Бенфику, Интер, Викторию, Брюгге, Валенсию и Галатасарай.

Среди команд, которые приняли участие в групповом этапе Лиги Европы, 21 коллектив уже обеспечил себе плей-офф. Досрочно выиграв свою группу киевское Динамо отнесло себя в когорту таких команд как: Челси, Арсенал, Спортинг, Севилья, Краснодар, БАТЭ, Бетис, Мальме, Генк, Фенербахче, Динамо Загреб, Байер, Цюрих, Вильярреал, Рапид, Лацио, Айнтрахт, Ренн, Зенит и Зальцбург.

Последние 3 места в плей-офф разыграют в оставшихся матчах группового этапа. Напомним, что уже 17-го декабря состоится жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляции этих событий.