Динамо сыграло свой последний матч группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо в заключительном матче группового этапа Лиги Европы проиграло Яблонцу, однако это никак не повлияло на положение столичного клуба в группе.

Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Яблонец:

Динамо — Яблонец 0:1

Гол: Долежал, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75))

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бречка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал

Предупреждения: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш