Динамо - Яблонец 0:1 видео гола и обзор матча Лиги Европы
Динамо сыграло свой последний матч группового этапа Лиги Европы.
Киевское Динамо в заключительном матче группового этапа Лиги Европы проиграло Яблонцу, однако это никак не повлияло на положение столичного клуба в группе.
Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Яблонец:
Динамо — Яблонец 0:1
Гол: Долежал, 10
Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75))
Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бречка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал
Предупреждения: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш
Полная версия правил