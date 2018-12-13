Динамо проиграло Яблонцу в Лиге Европы

Киевляне не сумели пройти групповой этап Лиги Европы без поражений.

Киевское Динамо минимально уступило чешскому Яблонцу в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

Киевляне лучше начали матч и Цыганков мог в первой же атаке открывать счет, но защитник успел выбить мяч. А потом случился гол в ворота хозяев. На 10-й минуте после подачи углового Долежал выиграл борьбу у Кадара и пробил мимо Бущана.

Почти сразу же Динамо могло поплатиться за ошибку Кендзеры, но арбитр не увидел фола со стороны Бущана в собственной штрафной и не поставил ощевидный пенальти в ворота киевлян.

До конца тайма Яблонец имел еще несколько моментов, чтобы забить, тогда как у киевлян достойным внимания является удар Вербича мимо ворот, когда ему сбросил Кадар после подачи с углового.

Киевляне активнее заиграли после перерыва, особенно с выходом на поле молодого Цитаишвили, но мяч упорно не хотел залетать в ворота.

Также стоит отметить травму Миккеля Дуэлудна – датчанин вышел на замену во втором тайме, но спустя несколько минут при ударе по воротам неудачно оступился и покинул поле на носилках.

Динамо завершило год поражением, но с первого места вышло в плей-офф, а Яблонец одержал первую победу в Лиге Европы, но все равно остался на последнем месте в группе.

Динамо — Яблонец 0:1

Гол: Долежал, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75))

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бречка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал

Предупреждения: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш