Руслан Малиновский вышел на поле на 65-й минуте матча против Сарпсборга.

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Сарпсборга.

Хавбек вышел на поле на 65-й минуте встречи вместо Алехандро Посуэло и уже через 2 минуты отметился результативной передачей на Джозефа Айду, что позволило Генку забить свой четвертый гол.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Генка.