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Малиновский вышел на замену в матче ЛЕ и сразу же отметился ассистом

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Руслан Малиновский вышел на поле на 65-й минуте матча против Сарпсборга.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский вышел на замену в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против Сарпсборга.

Хавбек вышел на поле на 65-й минуте встречи вместо Алехандро Посуэло и уже через 2 минуты отметился результативной передачей на Джозефа Айду, что позволило Генку забить свой четвертый гол.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу Генка.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, Лига Европы, футбол, видео, гол
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